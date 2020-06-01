Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
La Liga'da program belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen La Liga'da yeniden başlangıç tarihi ve 28. haftanın programı açıklandı.
İspanya La Liga'da heyecan 11 Haziran Perşembe günü Sevilla - Real Betis karşılaşmasıyla yeniden başlayacak.
Ligde 28. haftanın programı şu şekilde:
11 Haziran Perşembe
23.00 Sevilla - Real Betis
12 Haziran Cuma
20.30 Granada - Getafe
23.00 Valencia - Levante
13 Haziran Cumartesi
14.00 Espanyol - Alaves
18.00 Celta Vigo - Villarreal
20.30 Leganes - Valladolid
23.00 Mallorca - Barcelona
14 Haziran Pazar
14.00 Athletic Bilbao - Atletico Madrid
20.30 Real Madrid - Eibar
23.00 Real Sociedad - Osasuna
Etiketler: La Liga haftanın programıSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 17:17
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