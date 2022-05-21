Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 22:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kylian Mbappe Paris Saint-Germain'de kaldı
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, İspanyol temsilcisi Real Madrid'in de yakından ilgilendiği 23 yaşındaki Mbappe'nin 2025 yılına kadar takımda kalacağı kaydedildi.
PSG'nin 2017 yılında Monaco'dan renklerine bağladığı Mbappe, Ligue 1'de 4, Fransa Kupası'nda 3, Lig Kupası ve Fransa Süper Kupası'nda 2 şampiyonluk yaşadı.
Mbappe, Fransa Milli Takımı ile de 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 21, 2022
#KylianCestParis pic.twitter.com/LtCVEKeqis
Etiketler: Transfer Haberleri Paris Saint-Germain
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