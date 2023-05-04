Kütahya'da spor kulüplerine nakdi yardım

Vali Ali Çelik, Kütahya Yeni Spor Salonu’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafında yapılan nakdi yardıma ilaveten İl Özel İdaresi tarafından da 1 milyon lira spor kulüplerine destek verildiğini söyledi.

Çelik, spor camiasının sorunlarının çözümüne yönelik desteklerin devam edeceğini dile getirdi.

"Spor dostluk, kardeşlik, gençlerin bir araya gelmesi, bir başarı ve mücadele hikayesidir. Ancak spor her şey değildir. Bazı müsabakalar hayatın sonu gibi algılanmasından dolayı olumsuz olaylara sebep olabilmekte. Spor camiamızın eksikleri var ancak pozitif bakış açısıyla sorunları aşılabilir."

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde spor tesisi ve saha kazandırma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Ali Okçu da sezon içinde yapılan harcamaların ciddi boyutlara ulaştığını, sağlanan desteklerin kulüpler için can suyu niteliğinde olduğunu ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ercan Şirin ise 42 farklı spor branşında hizmet verdiklerini, 23 milli sporcunun bulunduğunu kentte 214 spor kulübü ile 90 bin lisanslı ve 19 bin faal sporcunun bulunduğunu bildirdi.

Konuşmaların ardından, spor kulüplerine sağlanan yardımların temsili çek, Vali Ali Çelik tarafından ASKF Başkan Vekili Ali Okçu’ya verildi.