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Spor
AA 04.05.2023 15:07

Galatasaray'da kombine yenilemesine yoğun talep

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2023-2024 sezonundaki iç saha maçları için yenileme dönemi başlayan kombine biletlere taraftarların ilgisi yüksek oldu.

Galatasaray'da kombine yenilemesine yoğun talep
[Fotograf: AA]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, kombine yenileme satışlarında tarihi bir rakama ulaştı. 18 Nisan'da başlayan kombine ile VIP koltuk satışları, 19 bin adedi aşarak kulüp tarihindeki en yüksek yenileme rakamını elde etti.

En çok satış yapılan geçen seneki 3 aylık toplam rakama, bu sene mesai saatleri dışındaki bayram tatillerine rağmen, 10 iş günü içinde ulaşıldı. Önceki senelerle kıyaslandığında bu rakam, bazı senelerde 1 sezonda yapılan toplam kombine satışını geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kombine yenilemesinde en yüksek rakama ulaşılan geçen senenin ilk gün satış adedine göre bu yılın ilk gün satışına yüzde 40 daha fazla talep gösterdi.

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