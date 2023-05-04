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Spor
AA 04.05.2023 14:23

DownFut il şampiyonası Kumluca'da yapıldı

Kumluca'da Down Sendromlular Futbol (DownFut) il şampiyonası yapıldı.

DownFut il şampiyonası Kumluca'da yapıldı
[Fotograf: AA]

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ziya Gökalp Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'nun halı sahasında düzenlenen şampiyonanın başlama vuruşunu, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir ile down sendromlu Ayşegül isimli çocuk birlikte yaptı.

Madalya töreninde konuşan Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, hayatta herkesin eksikliği olabileceğini, ancak down sendromlu bireylerin bizlerden bir fazlalarının bulunduğunu söyledi.

Kaymakam Erdemir: Hayat her zaman farklılıklarla güzel

"İnsan hayatı her zaman yapamazsın, başaramazsın diyerek geçiyor. Böyle olunca da belki bir çok yapabileceğimiz işleri yapamadan ömrümüz sona eriyor. Eğer bir konuda desteklenirsek, hepimiz bir şeyleri başarabiliriz. Bunun en güzel örneği bu güzel çocuklarımız." 

Fatoğraf: AA

Uluslararası DownFut (IDF) il temsilcisi Yıldız Bülbül de down sendromlu bireylerin topluma kazandırılması adına bir dizi faaliyetler düzenlendiğini, bu faaliyetlerden birinin de "DownFut" olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından şampiyonaya katılan öğrencilere madalyaları verildi.

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