Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Spor Tesisleri’nde düzenlenecek Türkiye Salon Kürek Şampiyonası'nda, 37 kulüp ve 600 sporcu yarışacak.

Sporcular, yarışlarda büyükler, master, 15, 17, 19 ve 23 yaş altı kategorilerinde 1000 ve 2000 metrede mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, sezona, Cumhuriyetin 100. yılının verdiği coşkuyla İstanbul’da düzenlenecek ergometre yarışlarıyla başlayacaklarını ifade etti.

Bu yıl düzenleyecekleri tüm etkinlikleri 100. yıla yaraşır şekilde gerçekleştireceklerini vurgulayan Ertürk, "Bizle aynı heyecana sahip herkesi yarışları izlemeye davet ediyoruz." dedi.

Salon Kürek Yarışları

Salon Kürek Yarışları ilk kez 1982 yılında gerçekleştirildi.

Yarışlar, spor salonunda yan yana konumlanan ergometre aletlerini kullanan sporcuların çektikleri mesafeyi en kısa sürede bitirmesi prensibine dayanıyor.

Bilgisayar tabanlı ölçülebilen kürek sporu yarışlarına "ergometre yarışları" deniliyor.