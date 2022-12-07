Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, 2021 yılının kasım ayında göreve geldiklerini, bir yıllık süreçte birçok önemli işe imza attıklarını söyledi.

Ertürk, kürek sporunun gelişimi, başarısı ve ülkenin her yerine nüfuz etmesi için bütüncül bir yaklaşımla ortaya koydukları planları uygulamaya aldıklarını dile getirdi.

"Bir senelik bu kısa sürede önemli adımlar atarak, net ve gerçekçi hedeflerimizin temellerini, uygulamaya aldığımız projeler ile kısa, orta ve uzun vadeli dönemler halinde hayata geçirmeye başladık. Bu planların içerisinde kürek sporu ile sporcularımızın gelişimi ve başarısı, uluslararası arenada ülkemizin en üst düzeyde temsili, federasyonumuzun kurumsal yapısında sürdürebilir değişiklik, tesisleşme, kürek sporunun ülkemizde yaygınlaştırılması ve sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdik."

-Ertürk, milli kürekçilerin bu yıl elde ettikleri başarılara dikkat çekti.

"Sporcularımızın gelişimine gösterdiğimiz özen sayesinde aldığımız başarılar, kürek tarihine altın harflerle yazıldı. 15 altın, 11 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 31 madalya aldığımız 2022 senesinde milli takımımız; 3 Avrupa şampiyonluğu, takım halinde Balkan şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği, bir Avrupa ikinciliği, birer dünya ve Avrupa üçüncülüğü elde etti. İlkleri yaşadığımız 2022 yılında milli sporcumuz Elis Özbay, en zor kategorilerden biri olan hafif kilo tek çifte kategorisinde 23 yaş altı Avrupa şampiyonluğuna uzanırken, yine aynı yaş kategorisinde dünya ikinciliğini de ülkemize kazandırdı. Diğer ekiplerimizin de aldığı başarılar hesaba katıldığında, uluslararası yarışlara katılan millilerimizin derece alma oranı, diğer yıllara göre yüzde 60'a yükseltildi. Bu oran, kürek sporunun gelişimini gösteren önemli bir gösterge. Bundan sonraki en önemli hedeflerimiz, uluslararası başarıların devamı, olimpiyatlara en az 7 sporcumuz ile katılım ve olimpiyat madalyası."

"Yurt içi yarışlarımızı 14 farklı ilde gerçekleştirdik"

"Kürek Her Yerde Projesi"ni hayata geçirdiklerini anlatan Ertürk, bu kapsamda başarıları sürdürebilir kılmak, Türkiye'nin her yerinde kürek sporunu yaygınlaştırmak ve daha fazla sporcu yetiştirmek için yurt içi faaliyetleri ülkenin dört bir yanında yapmaya başladıklarını vurguladı.

Ertürk, projeyle ilgili bilgi verdi.

"Projemiz, yeni parkurlar ve tesisler oluşturma, bu parkurları faaliyet programımıza alarak yarış, kamp ve diğer etkinlikler düzenleme, tüm illerimizdeki yetenekli kürek sporcularını keşfetme ve ülkemizde yeni kulüp oluşumlarını teşvik etme adımları olmak üzere 4 ana başlıkta şekillenmekte. Daha önce sadece 4 ilde düzenlenen yurt içi yarışlarımızı, 2022 yılında 14 farklı ilde gerçekleştirdik. Yaptığımız iş birlikleriyle Ankara, Adıyaman ve Edirne illerimizde yepyeni parkurları camiamıza kazandırarak, tüm sportif etkinliklerimizde geniş bir alana yayılma hedefimizin ilk adımını gerçekleştirdik."

[Fotoğraf: AA / Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk]

Ertürk, Meriç Nehri'nde yer alan ve uluslararası standartlarda inşa edilen parkurun, 2024 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hak kazandığını hatırlattı.

"Önümüzdeki senelerde Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde kürek tesisleri ve yurt içi yarışların yapılacağı yeni parkurlar oluşturmaya devam edeceğiz."

"İlk resmi ana sponsorluk anlaşması yapıldı"

Ertürk, Türkiye Kürek Federasyonunun kurumsal yapısında da ciddi değişikliğe gidildiğine değindi.

"Norm kadro yapısı düzenlenirken, yeni logo ve yeni kurumsal bir kimlik çalışması tamamlanarak, federasyonumuzun marka değerini ortaya çıkarma sürecimiz başlatıldı. Bu sayede Türkiye Kürek Federasyonu, Sanmar Denizcilik ile yaptığı iş birliğiyle tarihinin ilk resmi ana sponsorluk anlaşmasına imza attı. Öte yandan mevzuatımızdaki eksiklikler düzeltilirken, ortak akılla hareket etme prensibimiz doğrultusunda gerekli görülen konulara ilişkin yeni kurullar oluşturularak federasyon yönetimimiz güçlendirildi. Bu doğrultuda Kadın Komisyonu, Etik, Marka ve İletişim, Paralimpik, Dış İlişkiler, Sağlık ve Eğitim kurulları oluşturuldu ve pasif durumda olan kurullar daha işlevsel hale getirildi."

Erhan Ertürk, uluslararası federasyonla da güçlü bir ilişki kurduklarına işaret etti.

"Yerelden küresele başarı merdivenlerini çıkmaya başladığımız bu dönemde Dünya Kürek Federasyonu ile sıkı ilişkiler kurarak, ülkemizin kürek sporunda küresel güce sahip olması için birliktelik sağlandı. Dünya Kürek Federasyonu Başkanına yaptığımız ziyaret ile pek çok konuda iş birliği yapmak üzere mutabık olundu ve çoğu projeyi eş zamanlı olarak hayata geçirmeye başladık."

Ertürk, bütçe dengesini korumak ve Türkiye Kürek Federasyonunun sorumluluğundaki faaliyetlerin hepsini eksiksiz gerçekleştirebilmek için de pek çok iş birliği yaptıklarının altını çizdi.

"Dünya ekonomisinin zor bir evreden geçtiği bu dönemde her faaliyetimizin eksiksiz yerine getirilmesinin ve bütçenin etkin kullanımının yanı sıra araç, tekne, bot ve çadır alımları yaparak federasyon envanterimizi de genişletmiş bulunmaktayız. Hem valiliklerimiz, yerel yönetimlerimiz, il özel idarelerimiz ve ilgili kamu kuruluşlarımız hem de yerel ve ulusal özel sektör yatırımcıları ile yaptığımız iş birliği doğrultusunda federasyonumuzun bütçesini rahatlatacak ve daha etkin kullanımına olanak tanıyacak destekler alarak sporcu, kulüp ve milli takım düzeyindeki çalışmaları eksiksiz yerine getirdik. Bizlere verdikleri desteklerden ötürü Edirne Valiliği, Adıyaman Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ankara/Gölbaşı İlçe Belediyesi ve Adıyaman/Gölbaşı İlçe Belediyesine teşekkür ederim."

Sosyal sorumluluk projeleri

Erhan Ertürk, sosyal sorumluluk projelerini de faaliyetlerin bir diğer parçası olarak gördüklerini dile getirdi. Ertürk, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerini paylaştı.

"Dünya Kürek Federasyonu ile birlikte gerçekleştirilen Temiz Su Projesi başta olmak üzere Yeşil Federasyon, Mental Sağlık, Fırsat ve Cinsiyet Eşitliği, Eğitim projelerini başlatarak üzerimize düşeni yerine getirmeye gayret göstermekteyiz. Türk Eğitim Vakfı ile yaptığımız iş birliği doğrultusunda maddi olanakları kısıtlı olan lise ve üniversite öğrencisi kürek sporcularına yönelik başlattığımız bağış kampanyasıyla öğrencilerimize fon oluşturduk. Öte yandan Ukrayna'da yaşanan talihsiz durum sebebiyle ülkemizde kalan Ukrayna Kürek Milli Takımı'na pek çok konuda destek sağlanırken, Moldova Milli Kürek Takımı'nın mentörlüğünü de üstlenerek ekipman ve bilgi desteği sağladık."

Ertürk, çok sayıda çalışmayı bir sene içerisinde gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

"Gençlik ve Spor Bakanlığının bize her türlü imkanı sağlaması ve Spor Toto Teşkilatının sonsuz destekleri, bizlerin hayallerini gerçekleştirmesinde büyük kolaylık sağladı. Bu sebeple Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya büyük bir teşekkür borçluyuz. Aynı zamanda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi başta olmak üzere Türkiye'nin her yanında canla başla çalışan tüm Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimize ve adil bir sporu mümkün kılan Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonuna teşekkürlerimi sunarım."