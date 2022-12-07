Bir omurilik rahatsızlığı meningomyelosel hastalığı olan Ayşegül Gedikoğlu ile serebral palsi hastalığı bulunan İbrahim Orak, Venüs Uragan, Güven Arslan ve Havva Gönen, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde yer alan boccia branşını yaparak engellerini unutuyor.

Fiziksel ve konuşma engellerinin yanı sıra "ağır engelli" sayılmalarına rağmen spor aşkıyla evlerinden çıkan engelli sporcular, sporla yaşama adeta yeniden "merhaba" diyor.

Sosyalleşme imkanı da bulan engelli sporcular, madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

İbrahim Orak: Engelli arkadaşlarım evde oturmayın, çıkın dışarı ve spor yapın

İbrahim Orak, arkadaşları adına, iki ay önce boccia sporuna başladığını ifade etti. İbrahim, sporu, hem severek hem de eğlenerek yaptıklarını belirtti.

"Bu sporla engelli arkadaşlarımızın neleri yaptığını görebiliyoruz. Kendi başımıza bir şeyleri başarabildiğimizi görüyoruz. Hayatta karşımıza çok zorluklar çıkıyor. Biz o zorlukların üstesinden gelmesini başarabiliyoruz. Bu sporda hedefim, en son noktasına kadar gitmek istiyorum. Olimpiyatlara da katılmak istiyorum. Engelli arkadaşlarım, evde oturmayın, çıkın dışarı ve spor yapın. Bizim gibi arkadaşlarımız gelsinler bu sporu yapsınlar."

Mürvet Uragan: Spor, onların hayatın bir parçasıymış gibi hissetmelerine neden oldu

Sporculardan Venüs Uragan'ın annesi Mürvet Uragan da tekerlekli sandalyeyle yapıldığı için bu tarz hastalığı bulunanların bocciayı oynayabildiğini dile getirdi.

Mürvet Uragan, çocuğunun iyi ki spor yaptığını anlattı.

"Kızım çok mutlu. Bu sporu yaptığı için kendini başarılı hissediyor. Ben de onun o heyecanından dolayı mutluyum. Hep bir şeylerden engellenmiş ve kendini eksik hissediyordu, bu sporla artık o eksikliği hissetmiyor. Bir de kendilerine hedefler koyuyorlar. Sporlar onların hayatın bir parçasıymış gibi hissetmelerine neden oldu. O anlamda da çok mutluyuz."

Arda Günay: Türkiye, dünya boccia camiasında tanınmış ülke oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Boccia Branşı Teknik Kurulu Başkanı Arda Günay ise boccianın 2015'te Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda faaliyetlerine başladığını söyledi.

Günay, 2022 yılına kadar bocciada toplam bir madalyaları bulunduğunu aktardı.

"Biz görevi devraldıktan sonra Başkanımız Muaz Ergezen'in destekleriyle bu branşı biraz daha kalkındırmak istedik. Başkanımız da buna çok sıcak baktı. Bu yılın yedi ayında uluslararası turnuvalarda 5 madalya aldık. Büyük başarılara imza attık. Türkiye, dünya boccia camiasında tanınmış ülke oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz."

Boccia nedir?

Boccia, olimpiyat oyunlarında oynanmakla birlikte olimpiyatların "paralimpik oyunlar" adı altında yer almaktadır.

Bu spor, toplar sayesinde oynanır. Oyundaki amaç "Jack" denen beyaz topa en yakın topu atmak ve rakibin attığı topun saf dışı kalmasını sağlamaktır.