Kupada son bilet Aytemiz Alanyaspor'un
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor evinde Gaziantep FK'yı normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK geldi.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde rakibini 2-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, kupada yarı finale yükseldi.
Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Tayfur Bingöl, 102. dakikada da Oğuz Aydın attı. Gaziantep FK'nın golü ise 90. dakikada Papy Djilobodji'den geldi.
Aytemiz Alanyaspor yarı finalde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Aleks Taşcıoğlu
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 106 Efkan Bekiroğlu), Milunovic, Furkan Bayır (Dk. 87 Mevlja), Borja, Umut Güneş, Novais, Efecan Karaca (Dk. 105 Fer), Emre Akbaba (Dk. 105 Awaziem), Candeias (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Diedhiou (Dk. 87 Oğuz Aydın)
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy (Dk. 101 Merkel), Caulker, Sagal (Dk. 87 Borven), Doğan Erdoğan, Vetrih (Dk. 78 Recep Niyaz), Furkan Soyalp (Dk. 68 Tosca), Maxim, Figueiredo
Goller: Dk. 73 Tayfur Bingöl, Dk. 102 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90+1 Djilobodji (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 87 Oğuz Ceylan, Dk. 105 Maxim, Dk. 107 Caulker (Gaziantep FK), Dk. 90 Efecan Karaca, Dk. 98 Tayfur Bingöl, Dk. 107 Awaziem, Dk. 107 Marafona (Aytemiz Alanyaspor)
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