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Spor
AA 31.05.2023 21:19

Kosova Olimpiyat Komitesi, Sırp tenisçi Djokovic'e disiplin cezası verilmesini istedi

Kosova Olimpiyat Komitesi (KOK), Uluslararası Olimpiyat Komitesinden, Sırp tenisçi Novak Djokovic'e disiplin cezası vermesini istedi.

Kosova Olimpiyat Komitesi, Sırp tenisçi Djokovic'e disiplin cezası verilmesini istedi
[Fotoğraf: Depo Photos]

KOK'un çağrısı, Djokovic'in Fransa Açık'taki ilk tur maçını kazanmasının ardından kamera merceğine Sırpça "Kosova, Sırbistan'ın kalbidir. Şiddeti durdurun" yazmasının ardından geldi.

Kosova Olimpiyat Komitesi Başkanı İsmet Krasniqi, Djokovic'i siyasi gerilimleri kışkırtmakla suçlarken, "KOK Başkanı olarak endişelerimi dile getirmek ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi adına tepki vermenizi istemekle yükümlüyüm, çünkü bu mesajlar ve eylemler cezalandırılmazsa sporun geleceği için tehlikelidir" dedi.

Krasniqi, olimpiyat ilkelerine atıfta bulunarak, Olimpiyat Komitesi altındaki tüm spor organizasyonlarının siyasi olarak tarafsız olması gerektiğini söyledi.

Djokovic, Roland Garros turnuvası sırasında da Kosova'da son dönemde yaşanan şiddet olaylarına değinmişti.

Protestolar düzenleniyor

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

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