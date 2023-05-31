Galatasaray Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, derbinin biletleri 1 Haziran Perşembe günü saat 11.00'den itibaren GS Logolu passolig kartları için satışa sunulacak.

"Spor Toto Süper Lig 37. hafta maçında, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00’da Fenerbahçe ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 1 Haziran Perşembe günü saat 11.00’de passo.com.tr ve passo uygulamasından satışa sunulacaktır.

İl Spor Güvenlik Kararı gereği kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için sadece kulübümüze devredebilirler. İkinci bir kişiye devredemezler.

Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2024-2025 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır."

Derbi biletlerinin fiyatları şu şekilde:

1. kategori 18 bin lira

2. kategori 15 bin lira

3. kategori 13 bin 500 lira

4. kategori 11 bin 250 lira

5. kategori 9 bin lira

6. kategori 6 bin 750 lira

7. kategori 4 bin 500 lira

8. kategori 3 bin 750 lira

9. kategori 3 bin 375 lira

10. kategori 2 bin 625 lira

11. kategori 2 bin 250 lira

12. kategori 550 lira

13. kategori 500 lira