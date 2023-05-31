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Spor
İHA 31.05.2023 14:23

Milli sporcu Nisanur Erbil: Eskrimde olimpiyat madalyasını ülkeme getireceğim

Milli yıldız Nisanur Erbil, "Eskrimde Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve sayısız madalya koleksiyonum var. Tek eksik olan olimpiyat kaldı. Olimpiyat madalyasını eskrim tarihinde ülkeme, şehrime getireceğim" dedi.

Milli sporcu Nisanur Erbil: Eskrimde olimpiyat madalyasını ülkeme getireceğim
[Fotograf: İHA]

Kariyerinde sayısız başarılara imza atan Avrupa Şampiyonluğunu ve Dünya ikinciliği madalyalarını Eskrim kategorisinde Samsun'a kazandıran milli yıldız Nisanur Erbil, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş ile bir araya gelen Nisanur, Olimpiyat madalyası için sözünü verdi.

Projede keşfedildi

Süleyman Demirtaş, Nisanur'un 'Eskrim Projesi' kapsamında keşfedildiğini ve Samsun Büyükşehir Belediyesi adına uluslararası arenada önemli başarılara imza attığını belirtti.

"Çok kıymetli bir sporcumuzu belediyemizde ağırladık. Geçmişte spor camiası içerisinde uzun yıllar hizmet ettik, genç nesillerle beraber olduk, önemli projelere imza attık, hayaller kurduk. 'Eskrim Projesi' kapsamında keşfettiğimiz Nisanur kızımız yüzümüzü güldürüyor. Bayrağımızı göndere çektirmeye devam ediyor. Başarıdan başarıya koşuyor. Doğru işler yaptık, doğru neticeler alıyoruz."

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Eskrim tarihinde ilklere imza atıyor"

"Eskrim tarihinde ilklere imza atıyor. Kendisi şimdi Olimpiyat kotası mücadelesi veriyor. Önünde uzun bir sporculuk hayatı var, sporculuk döneminde sporun vitrini olimpiyattır. Ben çorbada tuzumuz olduğu için en az kendisi kadar heyecanlıyım. Zaman zaman görüşüyoruz. Yaşar Doğu'dan ve Mustafa Dağıstanlı'dan sonra bir dönemde Nisanur Erbil isminin Samsun'da markalaşacağını düşünüyorum. Allah nazardan saklasın, sakatlık vermesin. Samsun için yeni bir yıldız doğuyor, bunun adı da Nisanur Erbil olacak. Dualarımız onunla beraber olacak. Allah yolunu açık etsin."

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

“Olimpiyat madalyasını eskrim tarihinde ülkeme, şehrime getireceğim”

Nisanur Erbil, olimpiyat hedefini anlattı.

"Sporun şehrinde doğmak, burada büyümek ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini almak benim için büyük bir gurur. Bana olan desteklerini hiç esirgemediler, hep yanımda oldular. Bunlar için Başkanımız Mustafa Demir'e çok teşekkür ediyorum. Yıldızlar ve gençler sezonunu madalyalar ile kapattım. Büyükler kategorisinde ilk yılında olimpiyat kotası için yarışıyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Olmaması için hiçbir neden yok. Önümüzde Avrupa oyunları var, sonrasında dünya şampiyonası var. Olimpiyat madalyasını eskrim tarihinde ülkeme, şehrime getireceğim."
 

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