Yol bisikleti takvimi, koronavirüsün etkisini yaşıyor. Geçen haftalarda düzenlenen Birleşik Arap Emirlikleri Turu'nda koronavirüs taşıyan kişilere rastlanmasıyla yarış tamamlanamamıştı.

Otelde karantinada bulunan bisikletçiler, çalışanlar ve görevlilerin ayrılmasına, yapılan testlerden sonra izin verilmişti.

Koronavirüsün İtalya'da yarattığı büyük sorunla birlikte yarışların geleceği merak konusu olmuştu. Son gelen bilgiye göre Siena çevresinde düzenlenecek ünlü yarış 'Strade Bianche', ertelendi.

Organizatörler yaptığı açıklamada, Siena yerel yöneticileriyle yapılan toplantı sonrasında elit erkek ve elit kadın yarışlarının ertelendiğini, tarihin ise belirlenmediğini belirtti. Dünya Turu takımları da takvimlerinde değişikliğe gitti.

Astana, 20 Mart; Mitchelton-SCOTT da 22 Mart'a kadar yarışlara katılmayacağını açıkladı. Jumbo-Visma, İtalya'daki yarışlarda yer almayacağını belirtirken, EF Pro Cycling, İtalya'daki 3 büyük yarışta mücadele etmeyeceklerini duyurdu.