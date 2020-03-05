Bir dönem Türkiye'de Bursaspor forması giyen Goran Sörloth, Norveç basınına konuştu.

Oğlu Alexander Sörloth'un performansını değerlendiren Baba Sörloth "Zor zamanlar geçirdi, Premier Lig'de işler istediği gibi gitmedi fakat şu an Türkiye'de yaptıkları inanılmaz" dedi.

Trabzonspor'dan da övgüyle söz eden Goran Sörloth, "Harika bir takıma sahipler, bu sezon sergiledikleri futbol dikkat çekici" ifadelerini kullandı.

Bordo mavili oyuncuların saha içinde oğluna çok yardımcı olduğunu belirten baba Sörloth, "Etrafında her zaman onu bulmak için çabalayan takım arkadaşları var, birbirlerine bakıyor ve takım gibi oynuyorlar" dedi.

Alexander Sörloth, Süper Lig'de geride kalan 24 haftada 19 gol 6 asistlik performans sergiledi.