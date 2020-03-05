Ligde oynadığı son 8 maçı kazanarak zirve yarışında iddiasını ortaya koyan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, futbolcularını girilecek zor döneme hazırlıyor.

Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş maçlarının şampiyonluk yolunda kritik virajlar olduğunu belirten deneyimli teknik adamın, bu 2 maçtan 6 puan çıkarmaları durumunda geleceğe daha güvenle bakacaklarını oyuncularına söylediği öğrenildi.

Maç maç düşünmeleri gerektiğini futbolcularına aktaran Terim, ilk hedeflerinin Demir Grup Sivasspor engelini kayıpsız geçmek olduğu vurgusunu yaptığı belirtildi.

Oyuncularından sadece Demir Grup Sivasspor maçına konsantre olmalarını isteyen tecrübeli teknik adam, “Beşiktaş maçını şu an düşünmeyin. Sivas’ta puan kaybı yaşamadan derbiye çıkmak daha önemli” dediği ifade edildi.