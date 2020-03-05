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Futbolcu Eric Dier tribüne çıkıp taraftar kovaladı
[Fotoğraf: AP]
Tottenham forması giyen Eric Dier, İngiltere Federasyon Kupası 5. turunda Norwich City'ye elendikleri maç sonunda kendi taraftarlarının bulunduğu tribüne çıkıp bir taraftarı kovaladı.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre bir Tottenham taraftarı, takımının lig sonuncusu Norwich City'ye elendiği maçta Eric Dier'a küfür etti.
Aynı tribünde bulunan İngiliz futbolcunun kardeşi, bunun üzerine taraftarla sert bir tartışmaya girdi. Tribüne çıkan Eric Dier da kardeşinin tartıştığı taraftarı kovaladı.
"Onu anlıyorum ve destekliyorum"
Teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı.
"Eric bir profesyonelin yapmaması gereken fakat hepimizin yapabileceği bir davranışta bulundu. Fakat onu anlıyorum ve destekliyorum."
Etiketler: Tottenham futbolcu Eric Dieri taraftar TribünSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 17:04
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