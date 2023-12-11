Konyaspor'un rakibi Sivasspor

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
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Yeşil-beyazlı ekip, ligde geride kalan 14 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 14 puanı bulunan TÜMOSAN Konyaspor, düşme hattının hemen üstünde 16. sırada yer alıyor.
Karşılaşmadan olası bir galibiyet alması durumunda 17 puanla 13. sıraya yükselecek.
Kırmızı-beyazlı ekip ise ligde geride kalan 14 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 15 puanı bulunan EMS Yapı Sivasspor, 14. sırada yer alıyor.
Karşılaşmadan galibiyet alabilmesi durumunda 18 puanla 11. sıraya yükselecek.
Sivasspor'da, Emrah Başsan'ın sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayacak.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Hüseyin Aylak