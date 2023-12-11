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Spor
TRT Haber 11.12.2023 16:30

Konyaspor'un rakibi Sivasspor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

Konyaspor'un rakibi Sivasspor

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

Konyaspor'un rakibi Sivasspor

Yeşil-beyazlı ekip, ligde geride kalan 14 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 14 puanı bulunan TÜMOSAN Konyaspor, düşme hattının hemen üstünde 16. sırada yer alıyor.

Karşılaşmadan olası bir galibiyet alması durumunda 17 puanla 13. sıraya yükselecek.

Kırmızı-beyazlı ekip ise ligde geride kalan 14 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 15 puanı bulunan EMS Yapı Sivasspor, 14. sırada yer alıyor.

Karşılaşmadan galibiyet alabilmesi durumunda 18 puanla 11. sıraya yükselecek.

Sivasspor'da, Emrah Başsan'ın sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayacak.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Hüseyin Aylak

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