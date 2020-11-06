Haber Giriş: Kaynak: AA
Konyaspor'da koronavirüs vakası
İttifak Holding Konyaspor'da bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, rutin yapılan Covid-19 testlerininde bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı belirtildi.
"Her hafta teknik heyetimiz, futbolcularımız ve destek ekibimize rutin olarak yapılan Kovid-19 tetkiklerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz izole edilerek, takip ve tedavisine başlanmıştır."
Her hafta teknik heyetimiz, futbolcularımız ve destek ekibimize rutin olarak yapılan COVID-19 tetkiklerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) November 6, 2020
Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz izole edilerek, takip ve tedavisine başlanmıştır. pic.twitter.com/xoU2P7PUix
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 20:16
Son Haberler
- 21:23
- 21:19
- 21:10
- 21:04
- 21:05
Sıradaki Haber
Gaziantep FK Beşiktaş'ı konuk ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz