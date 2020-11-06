Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı konuk etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Kevin Mirallas, 63. dakikada Muhammet Demir ve 90+8. dakikada Kenan Özer kaydetti.

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'nun 55. dakikada kırmızı kart görmesiyle ikinci yarının büyük bölümünü 10 kişi oynayan siyah-beyazlı takımın tek sayısını ise 61. dakikada Cyle Larin kaydetti.

Bu sonuçla Gaziantep FK bu sezonki ikinci galibiyetini elde ederken yenilmezlik serisini yedi maça yükseltti. Beşiktaş ise ligdeki üçüncü mağlubiyetini elde etti.

Ligde 8. hafta sonunda Gaziantep FK 11 puana yükseldi. Beşiktaş ise 10 puanda kaldı.

Beşiktaş ligin 9. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep FK ise Yukatel Denizlispor deplasmanına gidecek.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

27. dakikada Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı son anda savunmada Djilobodji uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

36. dakikada ev sahibi ekipten Dicko'nun sağ kanattan yaptığı orta şut karışımı vuruşta, kaleye yönelen topu kaleci Ersin son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.

39. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Larin'in ceza yayı üzerinden çektiği şut direkten geri döndü.

GOL - 44. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağdan son çizgiye inen Dicko, meşin yuvarlağı ceza sahasına giren Muhammet Demir'e çıkardı. Bu oyuncunun çaprazdan yerden sert vuruşunda kaleci Ersin sağına gelen topu tokatladı. Atağın devamında arka direkte meşin yuvarlağı önünde bulan Mirallas, topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakemin uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal eden Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'ın uyarısıyla golü verdi. 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KIRMIZI KART - BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI 55. dakikada savunma arkasına sızan Muhammet'i durdurmak için kalesini terk eden Ersin rakibine faul yapınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GOL - BEŞİKTAŞ EŞİTLİĞİ SAĞLADI 61. dakikada Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında uzak direkte vuruşunu yapan Larin'in şutu ağlarla buluştu. 1-1

[Fotoğraf: AA]

GOL - GAZİANTEP FK YENİDEN ÖNE GEÇTİ 63. dakikda sağ kanattan yapılan ortayı altıpasta kontrol eden Muhammet'in vuruşu ağlarla buluştu. 2-1

75. dakikada iki takımın yedek kulübesi arasında bir gerginlik yaşandı. Sumudica'nın tercümanı ile Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin sarı kart gördü.

GOL - GAZİANTEP FK FARKI İKİYE ÇIKARDI 90+8. dakikada Gaziantep FK hızlı hücumda Kenan Özer'in ayağından bulduğu golle Beşiktaş karşısında 3-1 öne geçti. 3-1

Mücadeleyi Gaziantep FK 3-1 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Erdinç Sezertam

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Olkowski, Maxim (Dk. 90+5 Güray Vural), Vetrih (Dk. 90+4 Furkan Soyalp), Mirallas (Dk. 90+6 Jefferson), Dicko (Dk. 75 Kenan Özer), Muhammet Demir (Dk. 82 Enver Cenk Şahin).

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton (Dk. 16 Montero), Vida, N'Sakala, Atiba, Dorukhan (Dk. 46 Josef de Souza), Oğuzhan (Dk. 46 Bernard Mensah), Ghezzal (Dk. 58 Utku Yuvakuran), Larin (Dk. 72 Güven Yalçın), Aboubakar.

Gollar: Dk. 44 Mirallas, Dk. 63 Muhammet Demir, Dk. 90+8 Kenan Özer (Gaziantep FK), Dk. 61 Cyle Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 24 Dicko, Dk. 90+1 Kevin Mirallas (Gaziantep FK), Dk. 90+4 Valentin Rosier (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 55 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)