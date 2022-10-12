Arabam.com Konyaspor, ligin 10. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Şu ana kadar ligde 18 puan toplayan yeşil-beyazlı ekip, oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ligdeki çıkışını sürdürüyor.

Ligin en az gol yiyen takımlarından olan Konyaspor, geriye kalan 9 haftada rakiplerinden 3 gol yedi ve ağları da 10 kez havalandırdı. Takımda 4 golle takımının en golcü ismi olan Muhammet Demir'i ise 2 golle Endri Çekiçi takip ediyor.

Yeni transferden taraftar umutlu

İngiliz ekiplerinden Middlesbrough forması giyen ve 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Konyaspor'un yeni transferi Uche Ikpeazu'dan taraftar oldukça memnun.

Ayrıca FIFA'nın en güçlü ikinci oyuncusu seçilen ve takımla çıktığı antrenmanlarda hırslı oyunuyla göze çarpan Uche, Konyaspor'da 6 maçta sadece 43 dakika görev aldı.

Konyaspor'un bir diğer transferi Francisco Calvo da Kosta Rika Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gidiyor. Calvo ise oynadığı 9 maçta 810 dakika kalarak 1 gol kaydetti.

Takımda kas yırtılması nedeniyle sakatlık süreci yaşayan tek oyuncu olan Cebrail Karayel'in ise 2 hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor.