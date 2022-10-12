Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor Monaco'yu konuk edecek
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında 13 Ekim Perşembe günü Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Lars Hummelgaard ve Victor Skytte olacak.
Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, bir önceki hafta deplasmanda 3-1 yenildiği rakibi karşısında galip gelerek iddiasını sürdürmek istiyor.
Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.
Etiketler: Avrupa Kupaları Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi
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