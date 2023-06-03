Konyaspor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 16.00’da başlayan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor.

İki takımda son iki haftaya rahat konumda giriyor. Ev sahibi ekip Konyaspor 49 puanla 7, konuk takım ise 47 puanla 9. sırada yer alıyor.

Arabam nokta kom Konyaspor, son 5 maçta 3 kez kazandı. Aleksandar Stanojevic'in öğrencileri bu süreçteki diğer iki maçta ise bir mağlubiyet, bir de beraberlik yaşadı.

Vavacars Fatih Karagümrük ise Alparslan Erdem ile çıkacağı ikinci karşılaşmayı da kazanmak istiyor.

İstanbul temsilcisi, geçen hafta Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etmişti. Kırmızı siyahlılar son 10 deplasman maçında 1 kez kaybetti.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Konyaspor 2-1 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

23. dakikada Moreno'nun ara pasında ceza sahası içine hareketlenen Diouf'un zayıf vuruşunda kaleci Viviano, topu uzaklaştırdı.

35. dakikada Biraschi'nin sağ kanattan ortasında iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

GOL - 39. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında topu arka direkte önünde bulan Moreno'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

GOL - Dk. 45+3'te konuk ekip eşitliği yakaladı. Feghouli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

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