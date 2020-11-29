Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaelispor'da 4 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'da 4 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kocaelispor'da futbolcu, teknik ekip ve personele dün uygulanan yeni tip koronavirüs (COVID-19) testlerinde 4 oyuncunun sonucu pozitif çıktı.
Oyuncuların tedavi, takip ve izolasyon süreçleri başlatıldı.
Yeşil-siyahlı ekipte önceki gün de 5 futbolcunun test sonucu pozitif çıkmıştı.
Etiketler: Koronavirüs
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