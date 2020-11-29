Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 08:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 2 oyuncunun koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Kayserispor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Kovid-19 taramasında 2 futbolcumuzda sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığının ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Koronavirüs
Son Haberler
- 11:22
- 11:30
- 10:53
- 10:36
- 10:44
Sıradaki Haber
Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 352. randevu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz