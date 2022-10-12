TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, attığı 20 golle ligin uzak ara en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor.

Geride kalan 9 maçta 20 kez rakip fileleri sarsan yeşil-siyahlıların bu alandaki en yakın takipçisi 13 gol ile Sarıyer oldu. Körfez ekibinde geçtiğimiz sezon eleştiri oklarının hedefinde bulunan Samed Ali Kaya 5 gol ile en golcü oyuncu oldu.

Kaya’yı 4’er golle yeni transferler Beykan Şimşek ve Tayfun Aydoğan izledi. Okan Eken de 3 kez gol sevinci yaşarken Cem Ekinci, Diogo Coelho, Cihat Çelik ve İlyas Kubilay Yavuz da 1’er kez gol atma başarısı gösterdi.

Öte yandan, ligde 9 maçta 6 galibiyet 3 beraberliği bulunan Kocaelispor, 21 puanla ligde ikincilik koltuğunda oturuyor.

Lider İskenderun A.Ş.'nin 22 puana sahip olduğu ligde Kocaelispor ile namağlup unvanını koruyan bir diğer ekip ise 5 galibiyet 4 beraberlik alan ve 19 puanla üçüncü sırada bulunan Karacabey Belediye oldu.