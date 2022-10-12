Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alassane Ndao'dan Antalyaspor'a kötü haber
[Fotograf: AA]
Antalyaspor, fibula kemiğinde kırık tespit edilen Alassane Ndao'nun ameliyat edildiğini ve Senegalli futbolcunun 5 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşup sahalara dönmesini dileriz.#FraportTAVAntalyaspor— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) October 12, 2022
Etiketler: Antalyaspor Süper Lig
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