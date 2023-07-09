Çok Bulutlu 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 09.07.2023 15:30

Kırkpınar'ın güreş ağalığını mevcut ağa Seyfettin Selim kazandı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini mevcut ağa Seyfettin Selim 22 milyon 222 bin lira bedelle kazandı.

Kırkpınar'ın güreş ağalığını mevcut ağa Seyfettin Selim kazandı
[Fotograf: AA]

Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık çeyrek final güreşleri sonrası Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı.

Ağalık sembolü koçu almak için ihaleye bugüne dek 9 milyon 326 bin lira ödeyen mevcut güreş ağası Seyfettin Selim ve iş insanı Mehmet Tüyyüz katıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan selamlama konuşması yaparak ihaleyi 4 milyon 223 liradan açtı.

Ağa adayları sırayla peyleri yükseltirken, Seyfettin Selim 22 milyon 222 bin lira bedelle 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını kazandı.


Bu sonuçla 15. kez Kırkpınar Güreş Ağası olan Selim, Türk'ün sporuna 22 milyon 222 bin liranın da az olduğunu belirterek, "Ata sporumuza helali hoş olsun." dedi.

Gürkan da Selim'in Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dördüncü altın kemeri almaya hak kazandığını söyledi.

Ardından Selim, er meydanına inerek davul zurna eşliğinde tribünleri selamladı.

ETİKETLER
Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri
Sıradaki Haber
Emniyetin er meydanında yoğun mesaisi sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:06
Bosna Hersek'ten NATO'ya 'ülkeye asker konuşlandırılsın' talebi
16:13
AFAD Başkanı Yunus Sezer: Bine yakın heyelan ve toprak kayması var
16:07
Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
16:06
Tuz çuvallarının içinden 49 kilogram eroin çıktı
15:52
İzmit Körfezi'ni kirleten 2 gemiye 33 milyon 984 bin lira ceza kesildi
15:06
Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
FOTO FOKUS
Zonguldak'ta heyelan anı kamerada
Zonguldak'ta heyelan anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ