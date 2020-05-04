Federasyondan yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle tüm kulüp ve spor tesislerinin kapalı olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu sebeple sporcu, antrenör ve kulüplerimizin mağduriyetinin giderilmesi için 31 Mart'ta sona eren 1. Dönem Renkli Kuşak Sınavları bildirim tarihi, 15 Mayıs'a kadar uzatılmıştır. Bu süre içerisinde mevcut bildirim yapan kulüplerimiz de online olarak yaptıkları kuşak bildirimlerini federasyondan düzeltmek suretiyle yeniden kuşak bildirimi yapabileceklerdir." denildi.