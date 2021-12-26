Şehit Eren Bülbül'ün doğum günü 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girecek TRT ortak yapımı “Kesişme, İyi ki Varsın Eren” filminin fragmanı, Trabzonspor-İstanbul Başakşehir karşılaşması öncesinde stadyumda yayınlandı.

Trabzonspor seyircisi, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarını ve şehit edilmelerini anlatan “Kesişme, İyi ki Varsın Eren” filminin fragmanını ilgi ile izledi.

Trabzonspor taraftarları “Kesişme, İyi ki Varsın Eren” filminin fragmanını alkışlarken, “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” tezahüratında bulundu.

1 Ocak'ta vizyona giriyor

Şehit Eren Bülbül’ün doğum günü, 1 Ocak 2022’de beyaz perdeye taşınacak film, Türkiye’de 350 sinema salonunda, yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka’da aynı anda vizyona girecek.