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Spor
AA 25.01.2024 23:09

Kerem Aktürkoğlu: Hakemlerden azar işitiyoruz

İstanbulspor'u 3-1 yenen Galatasaray'da futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Davinson Sanchez karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu: Hakemlerden azar işitiyoruz
[Fotograf: AA]

Kazanmak önemliydi diyen Davinson Sanchez "Teker teker gitmemiz gerekiyor. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Sadece hocaları ne diyor? Zaman kaybetmeniz lazım mı diyor? Onların böyle oynaması bizi etkiliyor. Şampiyonluğa oynuyoruz ve akan oyun olmalı. Onların böyle oynaması bizi zorluyor." dedi.

"Hakemlerden azar işitiyoruz"

Karşılaşmada iki gol atarak yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu ise maçın hakeminden azar işittiğini söyledi.

"Saha içinde kalmak istiyoruz ama sürekli hakemlerden azar işitiyoruz. Pozisyonu sormaya gidiyorum bana 'İşine bak' diyor. Saha içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Biz şampiyonluğa inanıyoruz. Sonunda şampiyon olan taraf inşallah biz olacağız." 

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