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Spor
AA 25.01.2024 23:15

Süper Lig'de lider değişmedi

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta yapılan üç maçla tamamlandı.

Süper Lig'de lider değişmedi

Haftanın kapanış gününde Galatasaray İstanbulspor'u 3-1, Çaykur Rizespor Trabzonspor'u 1-0 ve Yılport Samsunspor da Mondihome Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek averajla liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise takibini sürdürdü.

Sonuçlar

Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-1

Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor: 0-0

Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa: 3-2

MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-0

Gaziantep FK-TÜMOSAN Konysapor: 1-1

RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: 0-1

Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 2-1

Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor: 2-0

Galatasaray-İstanbulspor: 3-1

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-0

Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE 22 18 3 1 59 17 42 57
2.GALATASARAY 22 18 3 1 46 13 33 57
3.TRABZONSPOR 22 11 4 7 36 28 8 37
4.BEŞİKTAŞ 22 11 3 8 33 30 3 36
5.ÇAYKUR RİZESPOR 22 10 5 7 27 29 -2 35
6.BITEXEN ANTALYASPOR 22 8 9 5 28 22 6 33
7.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 22 7 10 5 34 26 8 31
8.KASIMPAŞA A.Ş. 22 8 5 9 38 43 -5 29
9.MKE ANKARAGÜCÜ 22 6 10 6 29 26 3 28
10.RAMS BAŞAKŞEHİR FK 22 7 6 9 26 26 0 27
11.MONDİHOME KAYSERİSPOR 22 8 5 9 27 32 -5 26
12.CORENDON ALANYASPOR 22 6 8 8 24 31 -7 26
13.EMS YAPI SİVASSPOR 22 6 8 8 27 35 -8 26
14.YILPORT SAMSUNSPOR 22 7 4 11 26 32 -6 25
15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 22 6 5 11 25 33 -8 23
16.ATAKAŞ HATAYSPOR 22 4 10 8 27 31 -4 22
17.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 22 5 7 10 28 45 -17 22
18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 22 5 6 11 23 26 -3 21
19.TÜMOSAN KONYASPOR 22 4 9 9 21 34 -13 21
20.İSTANBULSPOR 22 3 4 15 16 41 -25 10

Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

 

Gelecek hafta programı

Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programı şöyle:

27 Ocak Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Alanya OBA)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

28 Ocak Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

29 Ocak Pazartesi:

17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

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