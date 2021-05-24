Milli oyuncu Kenan Karaman, 30 Haziran’da serbest kalıyor.

27 yaşındaki oyuncu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 30 Haziran’da bitecek olan sözleşmesini uzatmayacağını ve serbest kalacağını açıkladı.

"Veda vakti. Yolum başka yerde devam edecek. Üst lige yükselerek kulübe veda etmek isterdim ama bu mümkün olmadı. Taraftarlara, teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Burada heyecan verici 3 yıl geçirdim. Kişisel olarak burada olgunlaştım. Kulübe gelecek için iyi şanslar diliyorum. Umarım en kısa sürede Bundesliga’ya dönersiniz."

Kenan Karaman, ligi 5. sırada tamamlayan Fortuna Düsseldorf'ta bu sezon 29 maça çıktı ve 7 gol kaydetti.