A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenecek organizasyonun ilk maçında 25 Mayıs Salı günü TSİ 13.00'te Sırbistan ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, 25 Haziran'da sona erecek ligde Sırbistan'ın yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Tayland ve Rusya ile mücadele edecek.

Lig formatı

Takımlar, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde 15'er maç oynayacak.

Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4’te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene koronavirüs salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018’de ikincilik, 2019’da dördüncülük elde etmişti.

"Filenin Sultanları" hedefe odaklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, bu yaz katılacakları 3 turnuva için çok motive olduklarını ve hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi.

Bu yıl 25 Mayıs-25 Haziran'da FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL), 23 Temmuz-8 Ağustos'ta Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 18 Ağustos-4 Eylül'de Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek "Filenin Sultanları"nın orta oyuncusu Eda Erdem Dündar, Türkiye'nin kadın voleybolundaki başarısına değinerek milli takımın hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Milli voleybolcu, salgının etkisiyle çok yoğun tempoda ve zorlayıcı bir sezonM geçirdiklerini belirtti.

"Hazırlıklar gayet keyifli gidiyor. Yorucu bir sezonun ardından milli takımda yeniden bir araya gelip turnuva oynayacak olmak bizi çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Çünkü 1,5 senedir ayrıyız. Herkes kampın ilk gününden beri çok özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Birbirimizi çok özlemişiz. Birbirimizle muhabbet etmeyi, bir şeyler paylaşmayı çok özlemişiz. Başarmak istediğimiz hedeflerimiz var. Bu yaz çok önemli 3 turnuva oynayacağız. Şu an çok motiveyiz. Kaldığımız yerden devam edip, üstüne koymak istiyoruz. İnşallah bu yaz güzel voleybol izletiriz."

"Olimpiyat oyunları sporun zirve noktası"

Eda Erdem Dündar, Çin, Rusya, ABD, İtalya ve Arjantin ile aynı grupta yer aldıkları Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecekleri için heyecanlı olduğunu kaydetti.

33 yaşındaki voleybolcu, Olimpiyat oyunlarının her oyuncunun kariyerinde önemli yer tuttuğunu aktardı.

"Dünyanın sayılı sporcularıyla aynı ortamda bulunuyorsunuz, saygı duyduğunuz sporcularla tanışıyorsunuz. Siz de onlar gibi elit sporcular arasında oluyorsunuz. Bunlar çok büyük artılar. Olimpiyatlar sporun zirve noktası. Benim ikinci olimpiyatım olacak. Çok heyecanlıyım. Gençler de katılmaya hak kazandığımız günden beri çok heyecanlı ve istekli. Hepimize çok güzel bir hatıra kalacak. İnşallah olimpiyatlar hepimizin adına güzel geçer."

[Fotoğraf: AA]

"Finallerde kaybetmek ekstra motivasyon sağlıyor"

Eda Erdem Dündar, son yıllarda Avrupa Şampiyonası'nda birer ikincilik ve üçüncülük ile Milletler Ligi'nde üçüncülük alan milli takımın finallerde kaybetmesinin kendilerine ekstra motivasyon sağladığını ifade etti.

Tecrübeli voleybolcu, hedeflerinin finallerde oynama alışkanlığını kazanmak olduğunu kaydetti.

"Finallerde kaybetmek ekstra motivasyon sağlıyor, çünkü yapabileceğinizi biliyorsunuz. Bu sizin için bir ekstra motivasyon kaynağı oluyor. Şöyle bir durum var, ikinciliklerimiz takımımızın genç ve tecrübesiz olmasından kaynaklanıyor. Örnek vermem gerekirse Sırbistan gibi bu turnuvaları ve finalleri oynadıkça, finalleri oynamaya alıştıkça ve altını kazandıkça başarılar devam edecektir. Hedefimiz bu yönde."

"İyi bir jenerasyona sahibiz"

Türkiye'nin kadın voleybolunda iyi bir jenerasyon yakaladığını belirten Eda Erdem Dündar, başarının ana nedenleri arasında yapılan yatırımın olduğunu vurguladı.

Milli voleybolcu, altyapı ve olanakların çok iyi olduğunu ifade etti.

"İyi bir jenerasyona sahibiz. Federasyonumuz daha fazla kız çocuğuna ulaşmaya çalışıyor. Bunun yanında sponsorların desteği var. Başarı ve sponsor destekleriyle beraber dünyanın sayılı oyuncu ve antrenörleri ligimizi tercih ediyor. Bunlarla beraber biz de gelişim sağlıyoruz. Bunların ana nedenleri arasında yapılan yatırım var."

Fenerbahçe Opet forması giyen Eda Erdem Dündar, tarihin en iyi 100 sporcusu arasına seçilmesinin mutluluk verici olduğunu da aktardı.

"Bunun arkasında çok büyük bir takım çalışması ve özveri var. Yaşadığım sakatlıklar, bulunduğum ortamlar, oynadığım turnuvalar bunların hepsi birer tecrübe. Bunların arkasında çok büyük bir emek yatıyor. Bana katkı sağladıkları için hem antrenörlerime hem takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Gençler, çalışmaktan vazgeçmezseniz, pes etmezseniz bunun yanında yeteneğiniz de varsa ve doğru seçimler yaparsanız siz de neden o listede olmayasınız."