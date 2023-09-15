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Spor
İHA 15.09.2023 14:26

Kayserispor transfer yasağını kaldırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer döneminin son gününde transfer yasağını kaldırdığını paylaştığı video ile duyurdu.

Kayserispor transfer yasağını kaldırdı
[Fotograf: İHA]

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transferin son gününde 3 dönemdir kapalı olan transfer yasağını kaldırdı.

Yaklaşık 2-3 aydır yoğun uğraşlar sonrası mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı camia 60 dosyayı kapattı.

"Hayırlı olsun; tahta açıldı yola devam"

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"Kayserispor taraftarı, hepinizi yürekten kucaklıyorum. Yorucu bir yolculuğun sonunda gelen mutluluğu sizinle paylaşmak isterim. Hepinizi çok seviyorum, her şey Kayserispor için, her şey büyük Kayserispor taraftarı için. Hayırlı olsun; tahta açıldı yola devam. Bundan sonra Kayseri'yi ve Kayseri şehrini ayağa kaldırmaya devam edeceğiz. Hepimiz için hayırlı olsun."

Transfer yasağını kaldırabilmek için kulübün yaklaşık 9 milyon Euro civarında ödeme yaptığı öğrenilirken, anlaşılan futbolcular ile sözleşme imzalanması bekleniyor. 

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