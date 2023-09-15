Türk kadın akrobasi pilotu yurt dışı uçuş gösterilerini artırmayı hedefliyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nin kurucularından Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu olan babası Ali İsmet Öztürk'ün izinden giden ve 12 yaşında uçmaya başlayan Şener, ilk gösterisini 19 Eylül 2015'te gerçekleştirdi.

Yurt içinde "Pitts S2-B" uçağıyla 30'u aşkın gösteri sunan Semin Öztürk Şener, yurt dışındaki ilk deneyimini 2018'de Romanya'da düzenlenen Aeromania Havacılık Festivali'nde yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Birçok ülkeden 35 akrobasi uçağının katıldığı festivalde küçükken kurduğu Türkiye'yi yurt dışında temsil etme hayalini gerçeğe dönüştüren Semin Öztürk Şener, izleyenlerden alkış topladı.

Şener, bu yıl 12-13 Ağustos'ta Almanya'nın doğusunda yer alan Saksonya eyaletine bağlı Bautzen kentinde yapılan "Flugtage Bautzen"e (Bautzen Hava Gösterisi) tek kadın akrobasi pilotu olarak katıldı.

Cumhuriyetin 100'üncü yılında katıldığı gösterisi yoğun ilgiliyle izlenen Şener, 2024'te yurt dışındaki gösterilere ağırlık vererek Türkiye'nin bu alandaki adını daha çok duyurmayı planlıyor.

[Fotoğraf: AA]

Almanya'daki gösteride yoğun ilgi gördü

Şener, Cumhuriyetin 100'üncü yılında ana sponsor ACT Hava Yolları ile Türk bayrağını Almanya semalarında dalgalandırmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Şener, Türk milleti için önemli bir yılda "Yeni Menekşe" uçağıyla Almanya'da ülkesini temsil ettiğini anlattı.

"Flugtage Bautzen (Bautzen Hava Gösterisi) bu yıl 19'uncu kez düzenlendi ve ülkenin en büyük hava gösterilerinden biri olarak biliniyor. Böylesine köklü bir hava gösterinde tek kadın akrobasi pilotu olarak yer almak büyük bir şerefti. Alman halkı ve basını bize yoğun ilgi gösterdi. Özellikle kadınlar ve çocuklar benimle ve ekibimle yakından ilgilendi. Bu duygu benim için tarif edilemezdi. Gökyüzünde sadece uçuşa odaklanıyorum ama gösteri sırasında tarafıma gösterilen ilgiyi uçağın içinde adeta hissettim. Bu çok anlamlıydı."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Semin Öztürk Şener, her zaman hedeflerinin olduğunun altını çizdi.

"2024 yılında yurt dışında Türk bayrağını daha çok gösteride dalgalandırmayı planlıyorum. Bunun için çalışmalara başladık. Planlamalarımız doğrultusunda bu hedefimi gerçekleştireceğiz. 2024 gösteri takvimi ocak ayında netleşecek. Böylece hedeflerim doğrultusunda etkinliklere katılacağım."

Şener, Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde planlanan ve bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Sivrihisar Hava Gösterileri'nde dünya havacılığının önemli temsilcilerinin buluşacağını vurguladı.