Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katar'daki Dünya Kupası'nda statlarda alkollü içecek satışı yasaklandı
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FIFA, Katar'daki 2022 Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statlarda ve çevresinde alkollü içecek satışının yasaklandığını duyurdu.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, karar ev sahibi ülke makamları ve FIFA arasındaki görüşmelerin ardından alındı.
Alınan karara göre, Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası stadyumlarının çevresinden alkollü içecek satış noktalarının kaldırılmasına karar verildi.
"Ev sahibi ülke yetkilileri ve FIFA, stadyumların ve çevresindeki alanların tüm taraftarlar için eğlenceli, saygılı ve keyifli bir deneyim sunmasını sağlamaya devam edecek."
2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık'ta düzenlenecek.
Etiketler: Katar Dünya Kupası FIFA
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