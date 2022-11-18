Gökmeydan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 11 ilden 310 sporcu katıldı.

Turnuvanın müsabaka gözlemcisi Musa Eser, AA muhabirine, Bölgesel Eskrim Açık Turnuvalarının kılıç branşını Eskişehir'in ev sahipliğinde yaptıklarını söyledi.

Eser, erkek ve kız sporcuların, 10 yaş altı, 12 yaş altı ve 14 yaş altı olmak üzere 3 farklı yaş grubunda madalya için mücadele ettiğini aktardı.

Sporcuların ailelerinin de takip ettiği turnuva, 19 Kasım Cumartesi günü sona erecek.