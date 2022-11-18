Aksu ilçesi Expo Yolu başlangıcında sabah erken saatlerde sporcular, hazırlık ve ısınma turları gerçekleştirdi.

Yarışmada Almanya, İngiltere, İran ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 30 ülkeden 1020 sporcu mücadele edecek.

UCI Nirvana Gran Fondo World Series Organizatörü Ogün Çavuş, uluslararası bisiklet yarışı düzenlediklerini ve yoğun katılım olduğunu söyledi.

UCI'nin destekleriyle bu yıl organizasyonun ikincisini gerçekleştirdiklerini belirten Çavuş, "Üç sene sonra Dünya Bisiklet Şampiyonası'nı Antalya'ya getirmeyi düşünüyoruz. 30 farklı ülkeden kayıt yapıldı, 1020 sporcu kayıt yaptırmış durumda. Bugün ise 226 sporcu pedal çevirecek." diye konuştu.

Çavuş, bugün "zamana karşı" yarışacak sporcuların 20 kilometreyi en hızlı şekilde bitirmek için mücadele edeceğini aktardı.

Organizasyonun 4 gün boyunca devam edeceğini anlatan Çavuş, "Bu sporun güzel tarafı, 77 yaşında da 16 yaşında da kayıt yaptıran yarışmacılar var. Yarışmaya herkes katılabiliyor, yaş sınırı yok. Geçen sene 100 kilometrelik parkurumuzda 84 yaşında bir yarışmacımız, son derece rahat bir şekilde yarışmayı bitirdi." ifadelerini kullandı.

Yarışmada 98 kilometrelik uzun parkur yarışını yüzde 20'lik dilimde bitirenler, UCI Gran Fondo World Series Final yarışlarına katılma hakkı kazanacak.

Yarışmacılar, uzun parkur 98 kilometre, kısa parkur 66 kilometre, zamana karşı 20 kilometre etaplarının yanı sıra paracycling 66 kilometre engelli sporcular parkurunda mücadele edecek. Yarışlar, 20 Kasım'da tamamlanacak.