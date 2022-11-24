Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katar ve Senegal ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak
[Fotograf: AA]
2022 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki ikinci maçında 25 Kasım Cuma günü Senegal ile karşılaşacak.
Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Antonio Mateu yönetecek.
Açılış maçında Ekvador ile karşılaşan Katar, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın attığı gollerle rakibine 2-0 mağlup olmuştu.
Sadio Mane'den yoksun kupada mücadele eden Senegal ise ilk maçında Hollanda'ya 2-0'lık skorla yenilmişti.
Etiketler: Katar Senegal Dünya Kupası
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