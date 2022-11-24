Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere ABD karşısında ikinci galibiyetini arayacak
2022 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'nda yer alan İngiltere, 25 Kasım Cuma günü ABD ile karşılaşacak.
Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.
İngiltere, gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, ABD ise Galler ile 1-1 berabere kalmıştı.
İngiltere, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.
Etiketler: Katar Dünya Kupası İngiltere ABD
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