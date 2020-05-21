Katar Projeler ve Mirası Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hasan ez-Zuvadi, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların koronavirüs salgını nedeniyle normalden daha düşük bir hızla devam ettiğini belirtti.

Salgına rağmen dünya kupası projelerinde iyi bir noktada olduklarını kaydeden Zuvadi, "Dünya kupası maçlarının oynanacağı stadyumların yüzde 80'inden fazlasını, kupa maçlarına iki yıldan fazla bir süre kala bitirdik. Projelerimizi tamamlamak için hala bol zamanımız var." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında çalışanlar arasında Kovid-19'a karşı farkındalık oluşturulması için toplantılar düzenlendiğine işaret eden Zuvadi, işçilerin konaklama ve çalışma alanlarında virüsten korunmaya yönelik gerekli tüm tedbirlerin alınması talimatı verildiğini bildirdi.

Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ilk ülke olan Katar, Kovid-19 salgınına rağmen 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında stat inşaatı, metro yapımı, otel kapasitelerinin artırılması ve altyapı hizmetleri gibi çalışmalarını sürdürüyor.

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.