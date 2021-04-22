Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 17:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Kasımpaşa'nın rakibi Başakşehir
Kasımpaşa, Süper Lig'in 36. haftasında bugün Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde son iki maçını kaybeden ve haftaya 33 puanla giren Medipol Başakşehir düşme potasında yer alıyor.
Son 4 maçını kaybetmeyip, 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kasımpaşa ise 37 puanda bulunuyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo Haber'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Kasımpaşa Medipol Başakşehir Süper Lig
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