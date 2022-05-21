Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetti.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri, 35 ve 50. dakikalarda Valentin Eysseric ile 42 ve 63. dakikalarda Umut Bozok ağlarla buluşturdu.

Altay'ın gollerini ise 45+1. dakikada İbrahim Öztürk ile 81. dakikada penaltıdan Leandro Kappel kaydetti.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa sezonu 53, Altay ise 34 puanda tamamladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın 18. dakikasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Fall'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle pozisyon gol olarak geçerli sayılmadı.

GOL - 35. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza sahasının hemen dışında sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Eysseric, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0.

GOL - Konuk takım 42. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Altaylı futbolculardan topu kapan Eysseric, Umut Bozok'la paslaştıktan sonra meşin yuvarlağı bir kez daha Umut Bozok'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasında yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-0.

GOL - 45+1. dakikada Altay farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Ceyhun Gülselam'ın yaptığı ortada arka taraftaki İbrahim Öztürk'ün attığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

İlk 45 dakikalık bölümü Kasımpaşa 2-1 önde bitirdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - Karşılaşmanın 50. dakikasında Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Fall'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasına girerken topla buluşan Eysseric'in şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1.

GOL - 63. dakikada konuk ekip 4. gülünü buldu. Sağ kanattan Hajradinovic'in yaptığı ortaya ceza sahası içinde Umut Bozok'un vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-1.

80. dakikada Travnik'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası hakem Çağdaş Altay, penaltı kararı verdi.

GOL - 81. dakikada penaltı atışını Kappel, takımının 2. golünü kaydetti. 4-2.

Kasımpaşa müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kısal, Samet Çavuş

Altay: Cihan Topaloğlu, Thiam, İbrahim Öztürk (Dk. 81 Tugay Gündem), Efe Sarıkaya, Eren Erdoğan (Dk. 81 Onur Efe), Ceyhun Gülselam, Thaciano, Poko, Kazımcan Karataş (Dk. 74 Erdem Özcan), Kappel, Rodriguez (Dk. 59 Nurettin Küçükdeniz)

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Mehmet Feyzi Yıldırım, Bruma, Harun Elyesa Akaydın (Dk. 46 Aabid), Hadergjonaj, Fall (Dk. 70 Ahmet Emin Engin), Doğucan Haspolat, Eysseric (Dk. 70 Travnik), Muleka (Dk. 89 Berat Kalkan), Hajradinovic (Dk. 89 Tunay Torun), Umut Bozok

Goller: Dk. 35 ve 50 Eysseric, Dk. 42 ve 63 Umut Bozok (Kasımpaşa), Dk. 45+1 İbrahim Öztürk, Dk. 81 Kappel (Penaltıdan) (Altay)

Sarı kart: Dk. 67 Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)

Sefer Yılmaz: Bizi sevindiren, 4 genç oyuncumuzun çok iyi oynayıp, ellerinden gelen mücadeleyi vermesi

Altay'ın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, sezonun ikinci devresinin flaş takımlarından Kasımpaşa'yı tebrik etti.

Yılmaz, seyir açısından keyifli bir müsabaka oynandığını kaydetti.

"4-4, 5-5 bitebilecek bir maçtı, Kasımpaşa'nın ön tarafta çok etkili oyuncuları var. Biraz da skoru onlar belirledi. Bizim kaçırdığımız pozisyonları onlar gole çevirdi. Bizi sevindiren, 4 genç oyuncumuzun çok iyi oynayıp, ellerinden gelen mücadeleyi vermesi. Önümüzdeki sene için iyi bir ışık verdiler."

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: Kasımpaşa, bundan sonraki süreçte üzerine koyarak devam edecek

Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, maç öncesinde Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihindeki puan rekorunu kırmayı hedeflediklerini ve bunu başardıklarını kaydetti.

Şengül, bunun için mutlu olduklarını kaydetti.

"İlk yarının bitiminde herkesin düştü gözüyle baktığı takımımızda oyuncular ikinci devre inanılmaz reaksiyon gösterdi, inanılmaz işler ortaya koydu. İkinci yarının geneline baktığımızda en çok puan toplayan ikinci takımız, gol kralı çıkardık, 2-3 oyuncumuzu milli takıma gönderdik. Çok kaliteli bir kadromuz var. Bütün oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Kasımpaşa, bundan sonraki süreçte üzerine koyarak devam edecek. Hedef kovalayan bir takım olacak."