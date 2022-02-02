Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 18:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa, Dirar ile yollarını ayırdı
Kasımpaşa Kulübü, Faslı futbolcu Nabil Dirar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Nabil Dirar ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır." ifadesine yer verildi.
35 yaşındaki Nabil Dirar, Kasımpaşa'da uzun süredir kadro dışı bırakılmıştı.
Etiketler: Kasımpaşa Süper Lig Transfer Haberleri
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