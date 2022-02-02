Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş: Gedson Fernandes transferi için görüşmelere başlandı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ve kulübü Benfica ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.
Beşiktaş, futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada şu ifade kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Benfica ile görüşmelere başlanmıştır."
Gedson Carvalho Fernandes’in Transferi İçin Görüşmelere Başlandı— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 2, 2022
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