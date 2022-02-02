Beşiktaş, futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada şu ifade kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Benfica ile görüşmelere başlanmıştır."