Siyah-beyazlıların golünü Domagoj Vida kaydederken, Antalyaspor'un sayısı ise Gökdeniz Bayrakdar'dan geldi.

Antalyaspor'da 70. dakikada Veysel Sarı ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Ayrıca Rachid Ghezzal bu karşılaşmada yaptığı asistle beraber ligde 10. asistine imza attı.

Antalyaspor, ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.