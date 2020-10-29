UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci hafta maçında Azerbaycan ekibi Karabağ, İspanya’nın Villarreal takımını İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda konuk etti.

Mücadelede Karabağ’ın golünü 79. dakikada Owusu kaydederken, Villerrea’in gollerini 80. dakikada Pino, 85. ve 90+3. dakikada Alcacer kaydetti.

Karşılaşmada konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

16. dakikada Trigueros’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bacca’nın vuruşunda Magomedaliyev meşin yuvarlağı kornere çeldi.

30. dakikada Kubo’nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Chukwueze’nin şutu kaleci Magomedaliyev’de kaldı.

32. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Trigueros’un şutunu kaleci Magomedaliyev güçlükle kornere çeldi.

54. dakikada gelişen Villerreal atağında sağ çaprazda topla buluşan Chukwueze’nin vuruşunu kaleci Magomedaliyev oyun alanına çeldi. Dönen topu Karabağ savunması uzaklaştırdı.

63. dakikada sol kanattan Kubo’nun pasında topla buluşan Chukwueze’nin vuruşunda kaleci Magomedaliyev meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada sağ kanttan Owusu’nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Matic’in sert şutu direğin yanından auta çıktı.

GOL - 79. dakikada Andrade’nin savunma arkasına attığı aşırtma pasında topla buluşan Owusu’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

GOL - 80. dakikada sol kanattan Trigueros’un pasında ceza sahasında topla buluşan Pino’nun vuruşunda top ağlara gitti. 1-1.

GOL - 85. dakikada sol çizgide Mammadov’un hatasında topa sahip olan Chukwueze, meşin yuvarlağı Alcacer’e aktardı. Alcacer’in bekletmeden düzgün vuruşunda top filelere gitti. 1-2.

GOL - 90+3. dakikada Hüseynov’un müdahalesi ile Alex Baena yerde kaldı. Mücadelenin hakemi penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Alcacer’in vuruşunda kaleci Magomedaliyev’in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3.

Gurban Gurbanov: Futbolcularım elinden geleni yaptı

Villarreal takımına 3-1 yenilen Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın teknik direktörü Gurban Gurbanov, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sözlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladi.

"Türk kardeşlerimizin ve tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

Gurbanov, Villarreal'in çok kaliteli bir takım olduğuna değindi.

"Bugün çok önemli, tecrübeli, hızlı, kaliteli ve teknik bir takıma karşı oynadık. Ancak buna rağmen oyunun büyük bölümünde skoru koruduk. Düşündüğümüz futbolu oynadık ve çalıştıklarımızı sahaya yansıttık."

Tecrübeli teknik adam Azerbaycan Ligi ile İspanya Ligi arasındaki farka vurgu yaptı.

"Villarreal'in oyuncularının değeri bizden kat kat çok. La Liga ile bizim ligin seviyesi farklı ama bunu hissettirmedik. Futbolcularım elinden geleni yaptı. Sonunda mağlup olduk ama böyle takımlara karşı oynadığımız her maç bizim için çok önemli tecrübe oluyor."

Emery: Yediğimiz golden sonra oyuncularım kendine geldi

Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery ise müsabakanın ikinci yarısında takımının istediği oyunu sahaya yansıttığını söyledi.

Emery,i lk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmayla ilgili değerlendirmeden bulundu.

"Çok ilgi çekici bir maç oldu. İlk yarıda Karabağ iyi oynadı ve kendi futbolunu göstermeyi başardı. Çok gol pozisyonuna imkan vermedik ama istediğimizden daha kötü başladık. İkinci yarıda ileride iyi baskı yaptık. Yediğimiz golden sonra oyuncularım kendine geldi ve istediğim takımı sahada gördüm."

Bugünkü maçın kendileri için çok önemli olduğuna değinen İspanyol teknik adam, "Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi. Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Unai Emery, grupta Demir Grup Sivasspor ve Karabağ ile oynadıkları iki maçtan sonra rakipleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "İki takım da bizi zor duruma soktu. Süper Lig, Avrupa'nın iyi liglerinden biri. Sivasspor geçen sene iyi bir sezon geçirdi. Bugün Maccabi Tel-Aviv'e yenildiler ama kalan maçlarını kazanabilir ve gruptaki durumunu değiştirebilirler." şeklinde görüş belirtti.