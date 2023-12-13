Açık 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 13.12.2023 20:16

Kadro dışı kararı nasıl verildi? İşte Çalımbay'ın yanıtı

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe derbisi sonrası 5 oyuncunun kadro dışı bırakılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Samet abi ve Feyyaz arkadaşımız araştırma yapıp bu kararı verdiler." diye konuştu.

Kadro dışı kararı nasıl verildi? İşte Çalımbay'ın yanıtı
[Fotograf: AA]

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6. ve son maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ve kalece Ersin Destanoğlu düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Çalımbay'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Elimizdeki kadronun en iyisini çıkarıp galibiyetle dönmek istiyoruz"

"Buraya iddialı gelmek isterdik ama maalesef biz yokken elenmiş bir takımız. Ama ne olursa olsun bizim bütün amacaımız kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok. Eksik de olabiliriz. Önümüzdeki maçlar için de moral olacak bu. Elimizdeki kadronun en iyisini çıkarıp galibiyetle dönmek istiyoruz."

"Genç arkadaşlarımıza tabii ki şans vereceğiz"

"Genç arkadaşlarımıza tabii ki şans vereceğiz. Ben de Beşiktaş'ın altyapısında yetiştim. Kalan maçlarımızda altyapı futbolcularımız oynatacağız. Biliyorsunuz ki kadro dışı ve sakat oyuncularım var. İhtiyaçtan ziyade iyi oldukları için çağırdık. her türlü yararlanacağız."

"Devre arasını konuşmak erken. Konuşuyoruz, araştırmaya tabii ki başlandı. Ben de söylüyorum ama şu an için transfer için konuşmak erken. Transferden daha önemli olan bu 3 maçı kazanmak."

"Biz geldiğimizde kırgınlıklar vardı. Üst üste 2 galibiyet aldık. Eskiye göre iyi bir yere geldiler. Devre arasına kadar iyi bir şeyler yaparsak ikinci yarıya da iyi başlayabiliriz."

Kadro dışı kararı nasıl alındı?

"Yeni gelen yönetim; özellikle de Samet abi ve Feyyaz arkadaşımız, geldiler ve araştırma yaptılar. Konuşuldu, edildi. Gerekli gördükleri kadro dışı kararını verdiler. 5 arkadaşımızın gitmesiyle yeni bir hava yakalandı demek doğru değil. Yönetim, şu an bunu uygun gördü ve kararı verdi. Herkes saygı duymalı. Araştırılıp bir karar verildi."

"Kamp planlamamızı yapmıştık ve gidecektik. 5 günlük bir kamptı ama öncesinde federasyonu arayıp ikinci yarıdaki ilk maçımızın tarihini sorduk. Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Kupa maçı oynayacağı için bizim maçımızı erkene aldılar. O yüzden vakit olmayacaktı.…"

ETİKETLER
Rıza Çalımbay Beşiktaş
Sıradaki Haber
Ali Koç: TFF'nin tavrı kabul edilemez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:36
İzmir açıklarında 13 düzensiz göçmen yakalandı
21:33
Bakan Fidan Azerbaycan'a gidecek
21:21
Nijer'deki Fransız askerleri 22 Aralık'a kadar ülkeden ayrılacak
21:14
Karaya oturan geminin ölen mürettebatı kimsesizler mezarlığına defnedildi
21:06
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Sovyet anıtı kaldırılıyor
21:29
Bakan Bayraktar: Gabar'da üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkarmak istiyoruz
İsrail saldırılarından kaçarak Refah'a sığınan Gazzeliler, soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor
İsrail saldırılarından kaçarak Refah'a sığınan Gazzeliler, soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Cibaliye Mülteci Kampı su altında kaldı
Cibaliye Mülteci Kampı su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ