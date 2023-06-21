Kadınlar liginde sıra dışı olay: Hakem penaltı vuruşlarını erken bitirdi

TFF Kadınlar 3. Futbol Ligi play-off yarı final maçında, hakem penaltı vuruşlarını yanlış sayıp erken bitirdi.

Dardanelspor kutlama yaparken karşılaşmanın gözlemcisinin uyarısı ile hakem takımları tekrar sahaya çağırdı ve penaltılara devam edilince bu kez Bakırköy Yenimahalle sevinen ve finale çıkan takım oldu.

Bursa Veysel Karani Stadı’nda oynanan maçta Yenimahalle İremsu Öksüz’ün 57. dakikadaki golüyle öne geçerken Dardanelspor 76. dakikada Ecenur Çetin’in penaltısıyla skora denge getirdi. 90 dakika 1-1 biterken uzatma devrelerinde skor değişmedi ve penaltılara gidildi.

Penaltılarda, Dardanelspor 3’te 3 yaptı. Bakırköy Yenimahalle ise ilk 3 penaltıdan ilkini kaçırdı, sonraki iki vuruşu gole çevirdi. Yenimahalle dördüncü penaltıyı da kaçırınca Dardanelsporlu oyuncuları ve teknik heyet sevinçle sahaya girdi, hakem de penaltıları bitirdi. Ancak bu erken alınan bir karardı.

Gözlemci uyardı

Dardanelsporlular uzun süre maçı kazandıkları için sevinirken karşılaşmanın gözlemcisinin uyarısı ile hakem takımları tekrar yerlerine çağırdı ve penaltılara devam edildi.

Galibiyet için kalan iki penaltıdan birini atması yeterli olan Dardanelspor iki atışı da kaçırdı, Yenimahalle beşinci atışını gole çevirdiği için ilk 5 penaltı 3-3 berabere bitti. Altıncı penaltılarda Yenimahalle 4-3 öne geçti. Dardanelspor’un 6. vuruşunu kaleci Büşra Çelikkol kurtarınca Bakırköy Yenimahalle FK finale yükseldi.

Teknik direktör Şenol Çelik ve öğrencileri büyük bir sevinç yaşadı. Bakırköy Yenimahalle takımı 23 Haziran’daki finalde Pendik Güvenspor ile karşılaşacak ve kazanan taraf 2. lige yükselecek.

Teknik Direktör Şenol Çelik hem şaşkın hem de gururlu olduklarını söylerken, çok büyük fedekarlıklarla çıktıkları yolda finali de kazanıp 2'inci lige çıkmak istediklerini söyledi.