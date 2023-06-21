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Spor
AA 21.06.2023 20:16

Iğdır'da Alagöz Holding 3. Kayısı Cup Tenis Turnuvası başladı

Iğdır’da, 152 sporcunun katılımıyla düzenlenen Alagöz Holding 3. Kayısı Cup Tenis Turnuvası başladı.

Iğdır'da Alagöz Holding 3. Kayısı Cup Tenis Turnuvası başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yerleşkesindeki açılış törenine Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Çebi ile sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Vali Sarıibrahim ve TTF Başkanı Durmuş, programa katılan en genç ve en yaşlı sporculara hediye verdi. Turnuva, Cengiz Durmuş, Oğuzhan Yonca ve Yusuf Çebi’nin açılış maçıyla başladı.

Iğdır'da Alagöz Holding 3. Kayısı Cup Tenis Turnuvası başladı

TTF Başkanı Durmuş, açılıştaki konuşmasında, tenisin her yerde oynanabilmesi için strateji geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

"Federasyon olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 'Sporu tabana yayıyoruz' ilkesiyle tenisin her yerde, her zaman oynanabilmesi ve herkes tarafından yapılabilir olduğunu göstermek için yıllardır strateji geliştirmeye çalışıyoruz."

Türkiye'de büyük yeteneklerin olabileceğine inandıklarını ifade eden Durmuş, turnuvaya Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden sporcunun katıldığı söyledi.

88 erkek, 64 kadın sporcunun yarışacağı turnuva, 24 Haziran Cumartesi günü oynanacak final maçlarıyla tamamlanacak.

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